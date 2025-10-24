В Кузбассе планируют построить современный биатлонный комплекс. Об этом шла речь на встрече губернатора Ильи Середюка с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе.

Глава региона поручил своему заместителю, Антону Пятовскому начать работы по подготовке проектной документации комплекса, оформлению земельного участка. В пресс-службе областного правительства пояснили, что построить комплекс было решено в Промышленновском округе, в районе озера Танай.

«Сейчас спортсменам нужен современный комплекс, где могли бы заниматься лыжники и биатлонисты. Нас сдерживают финансовые возможности. Как только улучшится экономическая ситуация, объект будет одним из первых, который мы построим», — сказал Илья Середюк.

Фото: пресс-служба АПК.