В ходе заседания выступали первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член президиума Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества Виктор Водолацкий, атаманы войсковых казачьих обществ, входящих в состав Всероссийского казачьего общества, ответственный секретарь Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин и другие

В заседании также приняли участие заместитель Министра юстиции Российской Федерации Али Алханов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин, представители Минобороны России и другие.

Основными для обсуждения стали вопросы, связанные с организацией работы по обеспечению внутреннего контроля деятельности казачьих обществ по оказанию поддержки казакам, участвующим в специальной военной операции, членам их семей; привлечению казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации; проведением в 2025 году военно – полевых сборов казаков, пребывающих в запасе.

В ходе заседания также были утверждены персональные составы коллегиальных органов Всероссийского казачьего общества.

