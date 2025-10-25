В Кемерове стартовал Второй Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей до 16 лет «Тренер Победителей» на призы мастера спорта СССР Сергея Бухмиллера. Среди участников – более 200 спортсменов со всей России.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поприветствовал участников турнира и отметил, что когда-то сам занимался борьбой.

«Один из видов спорта, куда меня в детстве привел отец — вольная борьба. Позже на борьбу я привел и старшего сына. Профессиональными спортсменами мы не стали, но дух, характер, воспитание, стремление к победе — это на всю жизнь. Удачи всем участникам соревнований! Болеем за наших!», — сказал глава региона.

Накануне в рамках турнира прошли предварительные встречи во всех весовых категориях, а также мастер-классы от тренеров и мастеров спорта.

