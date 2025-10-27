Губернатор Кузбасса рассказал о планах на шестидневную рабочую неделю

Илья Середюк в соцсетях отметил, что на этой неделе проведет несколько строительных штабов на крупных объектах, таких как музейно-театральный комплекс и «Школа 21» в Кемерове.

«Также планируются выезды в Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск. Везде, где я побываю, обсудим подготовку к зиме, также проведу встречи с людьми и подниму вопросы, которые кузбассовцы присылают мне в социальных сетях. Кроме того, на неделе рассмотрим безопасность шахтерского труда и ход газификации нашего региона. Темпы мы увеличили с 3 до 9 процентов, но их надо усиливать», – сказал Илья Середюк.

Губернатор анонсировал прямой эфир в социальных сетях, который намечен на среду, 29 октября. По традиции Илья Середюк ответит на самые актуальные вопросы жителей региона.

