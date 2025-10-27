Анатолий Серышев провёл заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. Мероприятие состоялось сегодня в Омске. Ключевой темой совещания стало развитие агропромышленного комплекса Сибири.



Открывая заседание, полпред напомнил о поручении Президента Российской Федерации – к 2030 году обеспечить рост объёма производства продукции не менее чем на четверть и в полтора раза нарастить её экспорт. Для достижения поставленных целей необходимо принять дополнительные меры в комплексе с повседневной деятельностью по обеспечению аграриев всем необходимым для проведения полевых работ. В том числе, расширить объёмы переработки сельхозпродукции, реализовывать инвестиционные проекты и принимать меры по импортозамещению.

«Обеспечение устойчивого роста агропромышленного комплекса Сибири имеет стратегическое значение для развития страны, повышения качества жизни селян и в целом сохранения населения на наших обширных территориях», – отметил полпред. Поддержка сельского хозяйства и развитие сельских территорий находятся в зоне постоянного внимания государства – с 2022 года на эти цели из федерального бюджета выделено более 58 миллиардов рублей, добавил он.

Агропромышленный комплекс Сибири на протяжении нескольких лет демонстрирует положительную динамику производства. По итогам 2024 года индекс производства продукции сельского хозяйства в округе превысил среднероссийские показатели и составил 104,5%, а продукции растениеводства – свыше 112%. Самая высокая урожайность – в Красноярском крае и Кемеровской области – 33,4 и 31,2 центнера с гектара, соответственно.

В План реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года заложено 13 значимых для АПК инвестиционных проектов – 10 в области животноводства и 3 в растениеводстве. В качестве примера организации производств по глубокой переработке полпред привёл предприятия в Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях.

«Прошу «Сибирское соглашение» совместно с учёными оценить потребности рынка в продуктах глубокой переработки, возможности создания и развития продуктовых цепочек, подготовить предложения для выстраивания системы глубокой переработки сельхозсырья, а также продумать требуемые меры поддержки», – поставил задачу полномочный представитель.

Отдельно полпред остановился на теме внедрения в производство отечественных научных разработок, в первую очередь в области семеноводства. Ежегодно в ряде регионов Сибири образуются излишки урожая – в частности, зерновых и зернобобовых культур.

«Задача по наращиванию объёмов производства должна быть синхронизирована с расширением рынков сбыта», – отметил Анатолий Серышев. Решить её можно с помощью стимулирования внутреннего спроса на отечественную сельхозпродукцию, в том числе за счет глубокой переработки – производства аминокислот, глютенов, кормовых добавок и прочих востребованных продуктов, а также её активного продвижения крупными отечественными торговыми сетями.

Значимой остаётся экспортная составляющая. По мнению полпреда, накоплен позитивный опыт открытия новых каналов поставок зерновых и зернобобовых культур из Сибири на Кубу, в Индию и Вьетнам. Существует большой потенциал для поставок продукции сибирских аграриев в Китай, страны Латинской Америки и Африки. «На рынке Западной Африки в этом году Россия заняла ведущие позиции, поставив за 9 месяцев свыше 1,1 миллиона тонн зерна», – сообщил полпред.

Такой опыт нужно поддерживать и ориентироваться не только на вывоз сельхозсырья, но и продуктов его переработки, уверен Анатолий Серышев. «В рамках реализуемой государством программы мер поддержки экспорта имеется достаточно много инструментов. Но, думаю, здесь ещё большое поле для совместной работы с федеральными министерствами и бизнесом, особенно, с учётом удаленности регионов Сибири от пограничной портовой инфраструктуры и существующих объективных ограничений транспортной инфраструктуры», – отметил он.

Рассмотренные в ходе заседания Совета предложения и принятые решения станут основой для дальнейшей работы по развитию агропромышленного комплекса Сибири. В заседании приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, заместитель Министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай, высшие должностные лица субъектов Федерации округа, члены Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, руководители законодательных органов власти регионов Сибири, представители профильных ведомств, научных аграрных центров и бизнеса.