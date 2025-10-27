25 октября в Кемерове прошел первый этап Спартакиады сотрудников органов государственной власти Кемеровской области. Первой дисциплиной, в которой соревновались госслужащие, стали шахматы.

В состязаниях приняли участие 24 участника из 12 министерств и ведомств региона. По итогам соревнований первое место заняло Министерство культуры и национальной политики, второе – Контрольно-счетная палата, третье – Блок по промышленности, транспорту и цивилизации. Также в индивидуальном зачете были награждены лучшие игроки этапа.

Следующим этапом станут соревнования по бильярду. Участникам также предстоят соревнования по настольному теннису, мини-футболу, волейболу и плаванию. Итоги соревнований будут подведены в июне 2026 года.