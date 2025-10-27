В рамках рабочей поездки в Омскую область полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев принял участие в заседании Общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение». В повестке – исполнение плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года и развитие индустрии гостеприимства.



Полномочный представитель отметил, что алгоритм взаимодействия при выполнении мероприятий Плана отработан на федеральном и межрегиональном уровнях. Значимая роль принадлежит окружному штабу при Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». После актуализации, проведённой совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Федерации округа, План дополнился новыми мероприятиями и проектами, с учётом текущей ситуации. Работа по исполнению Плана должна продолжаться системно и слаженно, без снижения темпов, уверен Анатолий Серышев.

Одним из важных направлений совместной работы полпред назвал реализацию национального проекта «Туризм и гостеприимство». В рамках мероприятий нацпроекта запланировано создание масштабного курорта в Иркутской области, строительство гостиниц и благоустройство общественных пространств. «Туристическая отрасль становится приоритетной отраслью экономики, а Сибирский федеральный округ привлекает всё больше туристов с самыми разными запросам – от экологического до промышленного туризма», – сказал полномочный представитель.

В числе приоритетов для дальнейшего развитие отрасли полпред назвал повышение качества туристических услуг и инфраструктуры, уровня сервиса и комфорта. Немаловажной задачей остаётся легализация теневого сектора туристического бизнеса. «Эти вопросы требуют совместной проработки и обсуждения органами власти и предпринимательским сообществом регионов округа», – добавил он.

Заседание Совета МАСС провела председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская как заместитель председателя МАСС. Его участниками стали главы субъектов Федерации округа.