На аппаратном совещании правительства Кузбасса сообщили, что с начала этого года в Кузбассе зафиксировано более 7,6 тысяч заявок на отлов бездомных собак. В лидерах – Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий. Эта статистика составлена по данным, поступившим из муниципалитетов.

«По комментариям в соцсетях вижу, что официальная статистика расходится с реальной картиной. Поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию в территориях с учетом обращений в соцсетях», – подчеркнул Илья Середюк.

Губернатор обозначил главной целью реальную безопасность кузбассовцев от агрессивных бродячих собак, а не формальную отработку заявок на отлов.

Фото: пресс-служба АПК