Доступность почтовых отделений стала одной из тем аппаратного совещания областного правительства.

«В этом году смонтировали четыре модульных отделения почты в селах Кузбасса. В 2026 году планируется установка 51 модульного отделения почтовой связи в отдаленных территориях», – сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к новогодним праздникам. Праздничное настроение в регионе будут создавать 612 концертных бригад, которые выступят в более чем 360 населенных пунктах. Учреждения культуры откроют «Визит-центры», на базе которых пройдут праздничные акции.