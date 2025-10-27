Кузбасские студенты смогут подтвердить право на льготный проезд через мессенджер MAX. Эта мера предназначена для студентов, которые учатся очно в высших учебных заведениях и профессиональных образовательных учреждениях (их филиалах), расположенных в Кузбассе.

«Теперь студентам не нужно носить с собой студенческий билет, чтобы получить льготный проезд на междугородних и пригородных автобусах, а также электричках. Подтвердить статус студента можно через мессенджер МАХ. При входе в транспорт необходимо открыть приложение МАХ и показать кондуктору QR-код в разделе «Цифровой ID». Кондуктор с помощью сервиса «Госкан» в Госуслугах проверит подлинность информации. После подтверждения оплата проезда происходит по льготному тарифу для студентов», — отметил губернатор Илья Середюк.