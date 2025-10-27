Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоили главному врачу Кузбасской клинической стоматологической поликлиники Динару Гарафутдинову. Председатель Федерация футбола города Кемерово Алексей Пялин, за плечами которого 30 лет тренерского труда, награжден медалью «За достойное воспитание детей». По его инициативе в областной столице проходит фестиваль «С футболом за здоровьем!», в котором в прошлом году приняли участие свыше 100 команд из Кузбасса и других регионов Сибири.

«Сегодня в зале находятся те, кто многие годы трудится на благо Кузбасса и его жителей с полной самоотдачей, далеко за пределами своих должностных инструкций выполняет гораздо больше работы», – сказал глава региона Илья Середюк.

Кроме того, медали Николая Масалова удостоена заместитель председателя комитета по делам ветеранов, социальной политике и здравоохранению кузбасского парламента Лариса Конышева. Она активно помогает ветеранам СВО и семьям бойцов в получении мер поддержки.

Фото: пресс-служба АПК

