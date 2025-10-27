Сибирский государственный индустриальный университет и новокузнецкий лицей №114 заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание единого образовательного пространства для углубленной подготовки старшеклассников по ключевым направлениям деятельности СибГИУ.

В рамках программы Инженерного класса учащиеся 10-х классов будут изучать современные технологии производства и участвовать в инженерном практикуме. Для учеников 7-9 классов предусмотрены профориентационные уроки по металлургии, механике и сварке, химии, аддитивным технологиям, электрике и электронике, теплоэнергетике, конструированию, моделированию, черчению, геоэкологии, биотехническим системам и технологиям.

Лицеисты получат возможность работать над реальными проектами в университетских лабораториях и научных центрах, участвовать в региональных и всероссийских олимпиадах, посещать мастер-классы и лекции лучших преподавателей СибГИУ, а также принимать участие в профориентационных мероприятиях и экскурсиях по университету.

Педагоги лицея также смогут повысить свою квалификацию и обменяться опытом с коллегами из СибГИУ.

Фото: пресс-служба АПК.