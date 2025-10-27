Ведущие университеты Кузбасса организовали серию Дней открытых дверей для школьников, чтобы познакомить их с образовательными возможностями региона и помочь определиться с будущей профессией. Мероприятия посетили более тысячи старшеклассников из разных городов Сибири.

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России прошло более 500 встреч с абитуриентами из Кузбасса и Новосибирска. За последние семь лет количество бюджетных мест на специалитет увеличилось на 73% — с 420 в 2019 году до 727 в 2025-м. Ежегодно растет квота на целевое обучение, и в 2025 году из 727 бюджетных мест 467 (более 64%) были заняты абитуриентами, выбравшими целевое обучение, из них 431 человек — по направлению Минздрава Кузбасса. Учащиеся ознакомились с направлениями подготовки, такими как лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-профилактическое дело и фармация.

Кузбасский политехнический университет принял более 300 школьников и их родителей. Гости узнали о преимуществах учебы в КузГТУ, посетили институты и задали вопросы о направлениях подготовки и необходимых экзаменах. Из-за большого интереса к мероприятию КузГТУ проведет еще один День открытых дверей 29 ноября.

Кузбасский институт ФСИН России также открыл двери для будущих абитуриентов. Посетителям рассказали о направлениях подготовки, условиях поступления и социальных гарантиях, а также провели экскурсию по учебному заведению.

30 октября в филиале РГИСИ в Кемерове пройдет Вечер открытых дверей. Программа включает концертные выступления, творческие встречи, выставки студенческих работ и интерактивные экскурсии. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться.

Кемеровский государственный институт культуры провел проект «Студент на один день». Более 20 учащихся из Сибири, включая школьников из Северска Томской области и Назарово Красноярского края, посетили факультет хореографии. Они ознакомились с дисциплинами современного, классического и народно-сценического танца под руководством ведущих преподавателей вуза.

Кемеровский государственный университет ежегодно проводит масштабные дни открытых дверей в апреле, собирая более тысячи гостей. В течение года университет организует тематические мероприятия, чтобы абитуриенты могли глубже погрузиться в выбранные специальности.

Фото: пресс-служба АПК.