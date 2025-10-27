Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил ход строительства музейно-театрального комплекса в Кемерове. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

По словам Середюка, помещения Кузбасского центра искусств и филиала Русского музея уже закрыты в тепловой контур. Это 75% всего здания.

— Внутри действительно тепло, что позволяет строителям спокойно вести отделку помещений. Готовы полы, частично — потолки. Смонтированы эскалаторы, — написал Середюк.

Также губернатор отметил, что есть небольшой отставания от графика по фасаду. Основная проблема заключается в недостатке рабочих. Подрядчику поручили привлечь дополнительные силы.

