Губернатор Кузбасса Илья Середюк проверил ход строительства музейно-театрального комплекса в Кемерове. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
По словам Середюка, помещения Кузбасского центра искусств и филиала Русского музея уже закрыты в тепловой контур. Это 75% всего здания.
— Внутри действительно тепло, что позволяет строителям спокойно вести отделку помещений. Готовы полы, частично — потолки. Смонтированы эскалаторы, — написал Середюк.
Также губернатор отметил, что есть небольшой отставания от графика по фасаду. Основная проблема заключается в недостатке рабочих. Подрядчику поручили привлечь дополнительные силы.
Фото: телеграм-канал Ильи Середюка.