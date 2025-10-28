Кузбасс оказался на четвёртом месте среди российских регионов по площади лесного фонда. В 2025 году в области был проведён агротехнический уход за лесными насаждениями. Специалисты лесхозов летом занимались прополкой посадок с использованием триммеров, обрабатывали их гербицидами и вносили минеральные удобрения в почву. Эти мероприятия способствуют выживанию молодых саженцев в условиях активного роста сорняков и естественному развитию лесных массивов. Агротехнический уход является важной частью федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

«В этом году наши специалисты провели уход за лесом на площади 18,5 тысячи гектаров. По объемам выполненных работ регион занимает четвертое место в стране. Всего в этом году в регионе появилось 5,8 тысячи гектара новых лесов, из них 1,2 тысячи гектара высадили искусственно. Все саженцы были выращены у нас, в Кузбассе», — отметил губернатор Илья Середюк.

По данным регионального Министерства лесного комплекса и охотничьего хозяйства, план по уходу за лесом на территории Кузбасса был перевыполнен в 1,1 раза. Первоначальная цель составляла 16,4 тысячи гектаров.

Лесхозы региона оснащены современной техникой, включая спутниковое наблюдение и мощные пожарные машины, предназначенные для защиты лесных насаждений. В Кузбассе также выращивают собственный посадочный материал для рекультивации горных отвалов и восстановления лесов, повреждённых природными вредителями.

Фото: пресс-служба АПК.