«Строгие, но добрые»: Илья Середюк поделился воспоминаниями о своих бабушках

В День бабушек и дедушек губернатор Кузбасса рассказал о своих детских воспоминаниях. В юном возрасте Илья Середюк немало времени проводил со своими бабушками, Анной и Соломеей, которые гуляли с внуком, воспитывали его и рассказывали ему сказки.

«Обе бабушки были строгими, но очень добрыми. Сейчас, когда уже вырос, вспоминаю их с теплотой и любовью, и даже узнаешь в себе какие-то черты, которые замечал у бабушек», – написал в соцсетях Илья Середюк.

Напомним, что День бабушек и дедушек в России ежегодно отмечают 28 октября.

Фото: Илья Середюк/Telegram

