О новой троллейбусной контактной сети в Новокузнецке мы рассказывали ранее. Линию, проложенную по проспектам Косыгина – Мира – Авиаторов – Запсибовцев, запустили по национальному проекту «Экологическое благополучие», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

«Пассажиропоток составит около миллиона человек в год. Часть маршрута троллейбусы будут проходить на автономном ходу, затем подключаться к контактной сети, заряжаться и следовать обратным рейсом», – подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что новокузнецкий троллейбусный парк за последние несколько лет модернизировали более чем на 90%. С 2018 по 2023 гг. поступило 42 троллейбуса, 23 из которых способны проехать на своих аккумуляторах до 30 километров. Это повзоляет местным транспортникам уделять больше внимания развитию внутрирайонных маршрутов и рассматривать в перспективе продление троллейбусной линии до новых жилых кварталов в Новоильинке.

Фото: пресс-служба АПК