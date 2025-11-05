Новые тротуары появятся в центре Кемерова

Глава региона Илья Середюк в сопровождении мэра областной столицы Дмитрия Анисимова прошелся по Советскому проспекту вдоль строящегося музейно-театрального комплекса. Губернатор поручил градоначальнику определить наиболее удобные места для обустройства тротуаров и пешеходных дорожек.

«Пока все объекты находятся в стадии строительства, важно заранее предусмотреть удобную городскую среду с единой сетью тротуаров для пешеходов, велосипедистов, мам с колясками, маломобильных жителей», – сказал Илья Середюк.

Кроме того, губернатор напомнил о важности своевременной посадки новых деревьев и установки лавочек в парках, скверах и других общественных пространствах.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram

