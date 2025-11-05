Об истории Дня народного единства шел разговор на лекции в Президентском кадетском училище, которую провел губернатор Кемеровской области в качестве лектора Общества «Знание». Илья Середюк пообщался с воспитанниками на тему подвига русского воинства, рассказал, чему может научить современников подвиг Минина и Пожарского, а кадеты, в свою очередь, привели примеры единства из своей жизни, отметили важность взаимопомощи в коллективе.

«С ребятами из Президентского кадетского училища поговорили об истории нашей страны, подвигах предков, традициях народов, живущих в Кузбассе. Важно, что с юного возраста дети учатся чтить память предков, поддерживать товарищей, уважать представителей всех народов и конфессий. Эти ценности — фундамент общества и целостности нашей страны», — отметил губернатор Илья Середюк.

В завершении лекции Илья Середюк передал кадетам несколько экземпляров учебников по истории с автографом автора Владимира Мединского.

По данным пресс-службы областного правительства, в Кузбассе проживают представители 135 национальностей, большинство – это русские (2 млн 280 тыс. человек), далее татары (22 077 человек), немцы (10 132 человек), армяне (8 811 человек). Что касется коренных малочисленных народов, то шорцев на территории области насчитывается 8 324 человека, а телеутов — 2 060 человек. Поэтому для нашего региона День народного единства имеет особое значение. И в разных муниципалитетах Российское общество «Знание» к этому празднику организовало 39 лекций, которые объединили около тысячи участников.

Фото: пресс-служба АПК.