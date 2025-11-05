Новый участок троллейбусной контактной сети протяженностью 5 километров проложен по проспектам Косыгина, Мира, Авиаторов и Запсибовцев. Губернатор Илья Середюк отметил, что общий пассажиропоток на этом участке составит около 1 млн человек в год. На нынешней неделе запланирован ряд других важных событий.

«В Кемеровском округе завтра, 6 ноября, откроем логистический хаб крупных торговых сетей. Это новые рабочие места. Главное, на прилавках появится свежая продукция наших фермеров. Кроме того, на этой неделе прилетает делегация Республики Беларусь, будем беседовать о создании совместных предприятий по производству техники, такой как лифты, погрузчики, ратраки, экскаваторы», – сообщил глава региона.

Также в ближайшие дни в деревне Новогеоргиевка и поселке Новгородец Ленинск-Кузнецкого округа введут в строй новые ФАПы. В Новокузнецке после капремонта начнут принимать пациентов в поликлинике филиала Кузбасского кардиодиспансера. А в селе Колмогорово Яшкинского округа откроют детскую школу искусств.