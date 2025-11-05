Глава Беловского округа Владимир Астафьев доложил Илье Сердюку, что к отопительному сезону в территории подготовили 33 котельных, 1 тепловой пункт, 3,8 км теплосетей и 384,7 км трубопроводов холодного водоснабжения. Также создали 15 аварийных бригад из 45 специалистов и 27 единиц спецтехники. Кроме того, в Беловском округе в этом году отремонтировали свыше 4 км дорог местного значения и по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели в порядок двор в Новом Каракане, а также парк и «Сквер Любви» в поселке Щебзавод.

«Уборочная кампания 2025 года успешно завершена. Общий валовый сбор зерновых составил 93,8 тыс. тонн. По сравнению со сбором прошлого года, я бы сказал, рекордный урожай. Тогда у нас было 70 тысяч тонн. Также собрано 10,9 тысячи тонн технических культур, это соя и рапс, и 4,6 тысяи тонн гречихи», – сообщил Владимир Астафьев.

В следующем году Беловский округ отметит 95-летие, центром празднеств станет село Менчереп, где планируют обустроить «Аллею желаний». А нынче в муниципалитете по программе инициативного бюджетирования выполнили пять проектов, включая «Школьный дворик моей мечты» в Менчерепе и детскую спортивную площадку в поселке Старобачаты. В ближайшее время в селе Беково и деревне Ивановка будут готовы модульные ФАПы. В поселке Снежинский до конца года сдадут трехэтажный дом, где жилье получит 41 семья льготников.

