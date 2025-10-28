Во время рабочей поездки в Киселевск глава региона побывал на первом областном «Слете отличников Кузбасса». Порядка двухсот школьников и студентов от 14 лет до 21 года участвуют в спортивных и творческих состязаниях, а также в стратегических и интеллектуальных играх, в том числе разрабатывают различные проекты.

«Ребята представили наработки для привлечения сверстников в медицинскую отрасль; по обучению студентов для получения новых компетенций; по сортировке и переработке мусора; по созданию отличительного знака «Патриот Кузбасса», – отметил Илья Середюк.

Губернатор поручил собрать все предложения. Лучшим инициативам власти региона окажут поддержку.

Фото: пресс-служба АПК