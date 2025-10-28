В ходе рабочего визита в Киселевск глава региона заглянул на улицу Землячки,37, где после сноса старых сараев строительный мусор и упавшие с деревьев ветви долго никто не вывозил. Жильцы сообщили об этом Илье Середюку в социальных сетях. После этого подключились местные власти. Губернатор сегодня лично убедился, что свалку ликвидировали.

«Теперь очень важно, чтобы новая свалка там не появилась. При попытке снова складировать мусор старшая по дому должна дать сигнал городским властям или снова мне написать», – сказал Илья Середюк на встрече с жителями.

Сошлись на том, что жильцы дома будут внимательно следить за двором и оперативно информировать городскую администрацию в случае рецидива.