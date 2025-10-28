На сцене Дворца Культуры «Распадский» в Междуреченске прошел показ литературно-музыкальной композиции «Маленькая Шория на большой войне».

«Маленькая Шория на большой войне» — яркий пример синтеза театрального искусства и фольклорной традиции, направленный на сохранение памяти о прошлом и передачу ценностей будущим поколениям. В мероприятии приняли участие исполнители народного самодеятельного коллектива театра «Тет-а-тет», образцового детского театрального коллективного объединения «Позитив» и фольклорного ансамбля «Ойун».

«Маленькая Шория на большой войне» ведёт зрителя по этапам пути солдата к Победе: от известия о начале войны до возвращения в родной улус. Перед началом действия на сцене развёрнулась выставка военных артефактов, этнографическая экспозиция, фотогалерея фронтовиков и тематическая фотозона. Эти элементы позволяли зрителям погрузиться в материал на разных уровнях — визуальном, культурном и историческом.

Гостям представилась уникальная возможность познакомиться с письмами коренных жителей-шорцев, отправленными родственникам на фронт, прочитанными и переданными артистами в рамках композиции. Также звучали стихи шорских поэтов и песни военных лет. Особый акцент был сделан на сохранении и возрождении национального фольклора: ансамбль «Ойун» исполнил песню «День Победы» на шорском языке, подчеркнув важность культурной памяти.