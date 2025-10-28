Из Киселевска в зону специальной военной операции были отправлены два автомобиля «УАЗ», генераторы, печи, инструменты, спецодежда, запасы продуктов длительного хранения и медикаменты.

«Не первый раз присутствую при отправке гуманитарного груза, и всегда это то, что нужно бойцам. Перед отправкой пообщался с киселевчанкой Валентиной Алексеевной, ее муж и два сына сейчас находятся на передовой, где защищают нашу Родину. Вместе с сослуживцами они сформировали заявку и передали нам», — сказал губернатор Илья Середюк.

Груз был собран жителями города. Глава региона отметил, что отправка состоится в ближайшие дни, и помощь будет доставлена в воинскую часть.

Фото: пресс-служба АПК.