Полномочный представитель посетил кампус цифровых технологий «Школа-21». Проект реализуется ПАО «Сбербанк» при поддержке Правительства Омской области. Кампус школы занимает здание общей площадью более 4,5 тысячи квадратных метров. Инфраструктура учебного центра включает в себя 5 учебных кластеров, 300 индивидуальных рабочих мест, 3 комнаты для видеоигр, 3 зоны для самостоятельной работы, а также конференц-зал, оборудованный для проведения хакатонов – соревнований для ИТ-специалистов, в которых несколько разработчиков или команд выполняют поставленную задачу на время.

«Школа-21» – образовательная инициатива «Сбера» в сфере информационных технологий. Полпреду сообщили, что первые слушатели приступили к обучению 22 сентября 2025 года. Анатолий Серышев отметил, что работа таких учебных заведений крайне важна в текущих условиях, поскольку она вносит вклад в обеспечение цифрового суверенитета –фундаментальной основы глобальной безопасности в XXI веке.

На сегодняшний день филиалы «Школы-21» работают в 18 городах России, включая Москву, Казань, Новосибирск, Омск, и другие. В Кузбассе ведется активное строительство «Школы-21» в Центральном районе Кемерова. Объект общей площадью более 8 тысяч кв. метров будет включать в себя 4-этажный учебный корпус на 200 обучающихся и общежитие.

«Школа программирования от СБЕРа даст возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий. Строители уже завершили устройство фундамента, сейчас возводят металлоконструкции, ведут монолитные работы и укладывают кирпичные перегородки. Фасад и облик здания мы увидим в апреле-мае следующего года. Здание гармонично впишется в общий ансамбль набережной реки Искитимки», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Для поступления в «Школу 21» кандидатам старше 18 лет нужно будет успешно пройти отборочные этапы. Поступление не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов об образовании. В Школе можно изучать цифровые технологии, применяется уникальная методика обучения «равный-равному»: без менторов, лекций и оценок, только индивидуальная или коллективная работа над проектами. При этом каждый участник может сам выстроить график обучения и двигаться по своей индивидуальной образовательной траектории.

Обучение проходит в офлайн-режиме, на собственной геймифицированной цифровой образовательной платформе СБЕРа, что позволяет развивать методологию Школы, быстро адаптировать и менять образовательные программы, контент обучения, подстраивая их под актуальные запросы рынка.