В Белове торжественно открыли скульптурную композицию «Вечная слава Героям». Она установлена в парке «Победа». В открытии принял участие губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«Проект разрабатывался вместе с семьями погибших воинов и ветеранскими организациями. Мама одного из бойцов отметила, что мемориал станет местом, где родные военных могут собраться вместе, вспомнить павших и помолиться о них. Памятник символизирует преемственность подвигов российских солдат, нашу память и единство», — сказал Илья Середюк.

Мемориал состоит из четырех фигур солдат, участников различных военных конфликтов. На боковых стелах увековечены имена героев из Белова, а на центральной стеле оформлен барельеф с гербом и колоколом.

Фото: пресс-служба АПК.