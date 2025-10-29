Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, за последние полтора месяца на проблемных улицах расчистили и углубили свыше 35 км водоотводных канав и уложили около 680 м водопропускных труб. Ежедневно в работах задействовано более десятка единиц техники, однако местным коммунальщикам требуется усиление. Глава регион лично проверил, как продвигаются работу по осушению.

«С помощью илососа откачали воду из колодцев на одной из улиц. Есть положительный эффект, уровень воды в погребах снизился. Масштабируем эту работу. Коммунальщики попросили еще шесть илососов, чтобы охватить все подтапливаемые улицы. Решим!», – пообещал Илья Середюк.

Пока проектировщики выясняют причины подтопления, местные жители выдвигают свои версии. Так, есть предположение, что грунтовая вода поступает из заброшенного водопровода, поверх которого проложен новый. Глава региона распорядился отыскать нижнюю точку старого водопровода и заняться откачкой воды. По другой версии, источником неприятностей является неисправный водопровод в одном из зданий. Специалисты проверят и эту догадку.

Фото: пресс-служба АПК



