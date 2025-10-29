Кузбасских школьников приглашают принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей «Финатлон для старшеклассников».

Олимпиада проходит в два этапа:

отборочный (заочный). Учащиеся 8-11-х классов выполняют тест в личном кабинете на сайте олимпиады;

региональный (очный). Участники решают кейсы и задачи в течение четырёх часов.

Победители Финатлона поступают вне конкурса в лучшие экономические вузы, призёры получают дополнительные баллы. В прошлом году 19 кузбассовцев стали победителями и призёрами олимпиады.

Регистрация открыта до 30 ноября.