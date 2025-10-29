Детскую поликлинику площадью 3,4 тыс. квадратных метров начали строить в пятом микрорайоне Белова в апреле 2024 года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Сейчас строители заканчивают устройство фасада, занимаются внутренней отделкой и благоустраивают территорию вокруг здания.

«У подрядчика есть отставание от графика, но задача остается прежней – объект должен быть сдан в срок!», – подчеркнул глава региона.

Напомним, что детскую поликлинику планируют построить до конца этого года. Сейчас юных пациентов принимают в детском стационаре в третьем микрорайоне. К новой поликлинике, рассчитанной на 360 посещений в смену, припишут 14 тысяч подрастающих беловчан.

Фото: пресс-служба АПК