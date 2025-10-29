На прямой эфир губернатора Кузбасса в соцсетях поступило 328 вопросов

Илья Середюк сегодня проводит очередной прямой эфир в соцсетях. Он отметил, что по техническим причинам общение проходит во ВКонтакте и в Одноклассниках, запустить трансляцию в Телеграме не получилось.

Глава региона отметил, что на сегодня ему поступило 328 вопросов от кузбассовцев. К слову, на прошлый эфир в сентябре было заявлено 211 вопросов, и, как рассказал губернатор, многие проблемы, а именно 60%, уже решены. Например, к обеспечению пайковым, льготным и сортовым углем подошли заблаговременно, поставки осуществляются в рабочем порядке, в настоящее время уголь на складах есть, и Илья Середюк держит это на личном контроле. Давал он и поручение отремонтировать скейт-парк в Осинниках, и это тоже выполнено. А в деревне Усть-Стрелино после обращения жителей появилось уличное освещение.

На этот раз поступило много вопросов по поводу мусора, по поводу подтопления в Белове, а также на счет экологической ситуации в Новокузнецке и Кемерове. Кроме того, Илья Середюк отметил, что жители жалуются на некачественные овощные наборы.

– Этой весной по традиции мы выдаем малообеспеченным, нашим уважаемым ветеранам овощные наборы. Всего предусмотрено предоставление 10 тысяч таких наборов. Но стали появляться жалобы: ломаная картошка, что-то еще. Мы здесь работаем в индивидуальном порядке. 30 таких обращений было, по всем по ним мы заменили некачественный овощной набор. На сегодняшний день, вот я специально узнавал, нет ни одной заявки на замену набора, – отметил губернатор Кузбасса.

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на МАХ