На прямой эфир Ильи Середюка в соцсетях поступило сразу несколько обращений по трамваям в Осинниках. Горожане жалуются, что вагонов мало, а те, что есть, совсем старые.

«В Осинниках трамвай является одним из ключевых видов общественного транспорта. Но работа выстроена очень плохо, ею никто не занимался. Трамвайное сообщение там находится в плачевном состоянии», – признал губернатор.

Министр транспорта Кузбасса Константин Лопатенко, побывавший две недели назад в Осинниках, сообщил, что там на ходу 5 трамваев при минимальной потребности минимум в семи вагонах. Также Лопатенко отметил, что один новый трамвай обойдется ориентировочно в 110-120 млн рублей. При этом в Осинниках еще необходимо менять тяговые подстанции.

«За помощью в виде субсидий на приобретение трамваев нам нужно обращаться в федеральный центр. Кроме того, необходимо составить план по инфраструктуре в Осинниках: безаварийно пройти зиму, а в следующем году заниматься путями, опорами и в перспективе менять подвижной состав», – сказал Илья Середюк.

Глава региона добавил, что для Кемерова необходимо приобрести около 60 новых трамваев.