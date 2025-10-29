Во время прямого эфира в соцсетях губернатора Кемеровской области Ильи Середюка вновь была затронута тема состояния угледобывающей промышленности.

Как ранее уже неоднократно говорилось, изменения рынков сбыта, сложности логистики и обвал цен на мировых рынках привели к ряду проблем с реализацией продукции кузбасских предприятий.

Как сказал губернатор, ранее были достигнуты соглашения с РЖД, и обязательства всех сторон выполняются в полном объеме. Однако все равно существуют ограничения логистики из-за большого потока груза в азиатские страны.

– Обвал цен на мировых рынках привел к тому, что большинство предприятий стало работать в убыток. Если мы продаем в убыток, то, соответственно, не хватает на какие-то возможности. Но прежде всего мы должны понимать, что мы не можем экономить безопасность, зарплатах, коммунальных услугах, мы не можем остановить жизнедеятельность шахты или разреза. Большинство сегодня работают за гранью рентабельности, – отмечает Илья Середюк..

В Кузбассе работают 151 угледобывающее предприятие, из них 30 находятся в «красной зоне», у них уже не хватает ресурсов на поддержание жизнедеятельности шахты. На 18 предприятиях работы были приостановлены. Тем не менее, по словам Середюка, регулярно принимаются решения об оказании разной помощи: налоговые льготы, реструктуризация задолженности, субсидирование логистических расходов.

– Ситуация непростая. Но при наступлении благоприятных условий большинство из них будут запущены вновь, – рассказал Середюк.

Что касается задержек по выплате заработной платы, такая проблема существует сразу на нескольких предприятиях, то власти также активно стараются помочь собственникам, например, в поисках рынков сбыта продукции.

Отдельно также прозвучал вопрос о выплате зарплат на шахте «Северный Кузбасс». По данным Минугля, сегодня сохраняется задолженность перед 2 377 работниками на сумму 120,8 млн рублей. Погасить задолженность планируется до конца ноября 2025 года.