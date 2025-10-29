В Новокузнецке строить дамбу на левом берегу планируют на деньги из нескольких источников

Илья Середюк во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос из Новокузнецка по поводу строительства новой дамбы на левом берегу Томи. Он рассказал, что застройку КРТ «Левобережный» планируется осуществлять до 2034 года. Сейчас ведется проектирование строительства нового участка дамбы.

– Там запланировано строительство капитальных сооружений, жилых домов, благоустройство всей этой территории. И любая экспертиза не пропустит, не даст свое положительное заключение, если не будет защитной дамбы, позволяющей уберечь от паводка. Вообще у Новокузнецка уникальная возможность сделать большую, длинную, протяженную набережную вдоль улицы Запорожская, под мостом и уйти туда на микрорайон Водный. Это будет несколько километров. Большая перспектива. Начинать будем с этого участка. Поэтому, как только будет проект, как только будет смета, мы будем вести финансирование из нескольких источников. Первый источник, куда мы будем обращаться, – это федеральный бюджет, далее областной, местный и внебюджетные средства застройщиков, которые будут там располагаться. Безусловно, мы приведем в порядок, и защитная дамба будет не просто построена и выступать как гидротехническое сооружение, но будет и благоустроена, доступна для прогулок, – рассказал губернатор Кузбасса.