Расширить двухполосную федеральную трассу Р255 «Сибирь» до 4 полос от поворота на Березовский до Мариинска предложил один из подписчиков губернатора Кузбасса в социальных сетях. Илья Середюк ответил, что у властей есть более амбициозный план.

«Федеральная трасса в Кемеровской области – это 410 км автодороги. Совместно с «Сибуправтодором» совместно ведем проектирование по уширению всей трассы по территории Кузбасса до четырех полос. Федеральный бюджет, как и наш, скован в вопросах финансирования. Но мы разбили трассу по участкам таким образом, чтобы была возможность все-таки выделять средства и расширять дорогу», – прокомментировал глава региона.

Готовый проект отправят на экспертизу и составят план финансирования работ на ближайшие годы.