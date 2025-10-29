Во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Кузбасса, которому поступила жалоба от жительницы на невозможность дозвониться в отдел льготного обеспечения регионального Минздрава, решил лично проверить работу «горячей линии». И… попал на очередь. Робот безэмоционально сообщал Илье Середюку, что он в очереди «второй», и снова «второй». А когда наконец-то автоответчик сказал, что «Ваша очередь в ожидании первая», губернатор не удержался от реплики «Продвигаемся!».

В общей сложности, Илья Середюк пытался дозвониться в отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Кузбасса почти три минуты. И первый вопрос, который он задал, когда на звонок все-таки ответили, – почему так долго не брали трубку. Как стало известно, из ответов собеседницы, на телефонные звонки в столь значимом отделе Минздрава отвечают всего два человека. Правда, будут ли сделаны выводы руководством ведомства, пока неизвестно: по итогам звонка губернатор отметил, что дозвониться в отдел все-таки можно.

«Ожидание длилось 2,49 минут. Но в целом, если захотеть, можно дозвониться», – подвел итоги своего эксперимента глава региона.