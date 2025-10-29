29 октября в школе № 32 Полысаева состоялся форум духовно-образовательного взаимодействия «Социокультурное пространство малого города: опыт эффективной совместной деятельности организаций образования и учреждений Русской Православной Церкви».

Форум организован при поддержке Кемеровской епархии в рамках научно-практической конференции «Иоанновские образовательные чтения».

Цель форума – обобщение и презентация новых форматов духовного и образовательного сотрудничества, оценка эффективности инновационных подходов в воспитании и просвещении молодежи, а также реализация конструктивных методов коммуникации всех участников образовательных процессов в условиях единого социокультурного пространства небольшого города.

Участниками форума стали учащиеся образовательный учреждений г.Полысаево, педагоги-практики, психологи, административные работники образовательных организаций, члены региональных педагогических объединений («Лига воспитания Кузбасса», клуб «Молодые ветра»), сотрудники муниципальных методических служб, представители учащихся и члены родительских советов Кемеровской области – Кузбасса.

Всего в форуме приняло участие – около 100 человек.

Программа форума началась с круглого стола по теме «Государство и страна: нормативное и духовно-нравственное в сознании современного россиянина».

После участники обменялись мнениями и идеями на дискуссионной площадке «Осознанное и неосознанное родительство: право – обязанность – дар – истина».

В рамках реализации проекта «Киноуроки в школах России и мира» состоялся киноурок «За руку с Богом». После просмотра фильма для всех присутствующих была проведена экскурсия по школе по локациям. Локациями стали 17 традиционных духовно – нравственных ценностей России, утвержденных Указом Президента Российской Федерации.

Завершился форум экскурсионным маршрутом «Дорога к храму». Участники посетили уникальный храм Покрова Пресвятой Богородицы на шахте «Сибирская», который сразу после открытия стали называть ещё одной жемчужиной Кузбасса. Это был не просто осмотр достопримечательности, а настоящий разговор о вере, истории и искусстве.

Форум стал площадкой для обмена педагогическим опытом и внедрения эффективных практик совместного участия государственных институтов и церкви в образовательном процессе.