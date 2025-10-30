Программа помогает локальным брендам продвигать свою продукцию через крупнейший маркетплейс страны. Одной из ключевых задач «Платформы роста» является развитие предпринимательской активности в регионах и масштабирование производства отечественных товаров.

Программа обучения рассчитана на один год. Участники на это время получат:

годовое сопровождение — персональный менеджер и поддержка на всех этапах: от запуска до масштабирования;

обучение — экспертные знания по ведению бизнеса и эффективной работе на маркетплейсе;

продвижение — выгодные условия на рекламные инструменты и индивидуальные консультации по продвижению товаров;

доступ к аналитике — маркетинговые и логистические решения для роста продаж;

консультации экспертов — от упаковки до стратегии развития бренда.

Участие в программе бесплатно. На сегодняшний момент от Кузбасса уже подано более 40 заявок.

Чтобы пройти отбор и стать участником программы, необходимо быть субъектом малого или среднего предпринимательства, иметь уровень локализации производства не менее 50%, быть зарегистрированным продавцом на маркетплейсе или планировать выйти на него, иметь зарегистрированный товарный знак, реализовывать товары потребительского спроса со сроком годности от трех месяцев.

Старт программы запланирован на декабрь текущего года. Заявку на участие можно подать на сайте.