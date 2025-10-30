В диагностическом центре им. И.А. Колпинского установили 20 единиц современной медицинской техники. Среди новинок – тренажеры для разработки верхних и нижних конечностей, комплекс для восстановления координации и коррекции осанки, а также аппаратура для восстановления речи и глотания. Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

«С такой техникой пациенты, перенесшие инсульт, травмы и операции, смогут быстрее вернуться к полноценной жизни», – подчеркнул Илья Середюк.

Учитывая, что некоторые аппараты обладают функцией биологической обратной связи, благодаря чему врачи и пациенты видят результаты на экране в режиме онлайн.

Фото: Илья Середюк/МАХ