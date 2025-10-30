Знамя губернатора Кузбасса получил студотряд «Атлант» из КемГМУ

Более тысячи человек собралось на Всекузбасский слет «Я из Кузбасса и этим горжусь!». Это и бойцы студотрядов разных лет, представители вузов и колледжей, а также почетные гости из разных муниципалитетов.

В число лучших вошли студенческие отряды «Красная Гвоздика» (КемГУ), «Фундамент» (КемГУ), СМО «Атлант» (КемГМУ), «За гранью» (СибГИУ), «Радуга» (г. Белово), «Ктулху» (КемГМУ) и «Прометей» (г. Новокузнецк). Кроме того, на этот раз впервые вручили комиссарское знамя студенческих отрядов Кузбасса, и по итогам этого года его получил отряд «Фундамент» (КемГУ). А студотряд «Атлант» (КемГМУ) стал обладателем знамени губернатора Кузбасса.

– В 2025 году студенческие отряды Кузбасса завоевали 15 наград, из них пять — золотые. Три отряда стали лучшими по комиссарской деятельности. Это впервые в истории нашего движения. Поздравляю вас! Мы гордимся, ребята, что вы большая дружная семья, делаете много полезного, доброго. Студотрядовское движение растет и крепнет, наша страна от этого становится сильнее, дружнее! — отметил Илья Середюк.

Губернатор вручил награды также лучшим бойцам, которые стали примером для всей молодежи региона. А финалом мероприятия стало исполнение гимна студенческих отрядов Кузбасса. Фото: