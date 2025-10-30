В Прокопьевске ветеран спецоперации Евгений Бородин под руководством мэра Максима Шкарабейникова принял участие в личном приеме граждан, проверяя ремонт больниц и хот строительства модульного бассейна, а также реконструкции Тырганского парка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Вадим Пономарев, наставником которого является министр труда и соцзащиты Наталья Чайка, узнал, как работают Кадровый центр, платформа «Работа России», междуреченские дом-интернат и Семейный многофункциональный центр. Александр Казанцев стажируется у Уполномоченного по правам ребенка в Кузбассе Валентины Богатенко. Он встречается с экспертами и изучает региональную систему защиты детства.

«Участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» изучают специфику региональных ведомств, производств, органов власти и перенимают управленческий опыт. Благодаря сотрудничеству с наставниками герои СВО видят, как решаются конкретные проблемы кузбассовцев, и сами включаются в работу», – сказал подчеркнул губернатор Илья Середюк.

В декабре участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» приступят к освоению очного модуля «Экономика и финансы». Полностью обучение завершится в сентябре 2026 года.

Фото: пресс-служба АПК