Большую часть сегодняшнего Всекузбасского онлайн-собрания посвятят профилактике вредных привычек среди подростков и важному вопросу своевременного обращения за медпомощью. На вопросы родителей ответят такие эксперты, как психиатр-нарколог Кузбасского клинического наркологического диспансера Ксения Сергиенко, сотрудник Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД Эдуард Чикунов, замдиректора Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» Юлия Путинцева.

Начнется Всекузбасское родительское онлайн-собрание в 17:30. Подключиться можно по ссылке.