Представители надзорных ведомств, чиновники, профсоюзники, ученые и директора угольных компаний проанализировали статистику с января по сентябрь этого года и выделили основные причины производственного травматизма. Отметили, что несчастные случаи на шахтах и разрезах чаще всего происходят из-за человеческого фактора, несогласованных действий при выполнении работ и неправильной постановке задач со стороны руководства.

«На фоне снижения добычи угля травматизм остается на прежнем уровне. Каждый несчастный случай на производстве – это не просто запись в отчетах, а настоящая человеческая драма, горе близких людей, утрата родного человека и разрушенная семья», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк рекомендовал главам промпредприятий наладить обратную связь с работниками, уделять больше внимания проветриванию на шахтах, усилить службу производственного контроля и принять ряд других мер по реальному снижению уровня травматизма.

Фото: пресс-служба АПК