29 октября в Москве прошел третий международный форум «Диалог о фейках 3.0», организованный АНО «Диалог Регионы» при поддержке ЮНЕСКО. Мероприятие собрало около 4000 участников из 80 стран мира — политиков, экспертов, журналистов и представителей международных организаций. Участники обсудили противодействие дезинформации, борьбу с кибермошенничеством и развитие медиаграмотности.

Президент Global Fact-Checking Network (GFCN), генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что фейки не знают границ, а значит, борьба с ними требует международного объединения усилий. Он подчеркнул, что цель форума — создание глобальных правил противодействия информационным угрозам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейки «пандемией XXI века» и отметила, что ложь все чаще маскируется под правду, превращаясь в инструмент давления и манипуляции общественным сознанием.

По данным АНО «Диалог Регионы», с начала 2025 года по сентябрь в Кемеровской области зафиксировано 19 уникальных фейков — на 8 больше по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Общее количество просмотров таких материалов превысило 5,08 миллиона (рост на 3,07 млн), при этом число копий уникальных фейков снизилось до 3,72 тысячи (уменьшение на 35,52%).

В Кузбассе, как и по всей стране, усиливается работа по проверке информации и просвещению пользователей в сфере медиаграмотности. Это особенно важно на фоне роста активности мошенников и распространения дипфейков.

Форум «Диалог о фейках 3.0» стал единственным российским мероприятием, включенным в календарь Глобальной недели медиа- и информационной грамотности ЮНЕСКО, что подтверждает его международное значение.