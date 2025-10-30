42-летний кемеровчанин через мессенджер связался с вражеским координатором и сам вызвался выехать на территорию Украины, чтобы вступить в состав признанного в РФ террористическим формирования и воевать против российской армии. Он сам заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, купил камуфляж, средства связи и билет на самолет.

«При прохождении регистрации на авиарейс мужчина был задержан сотрудниками УФСБ.

Восточный окружной военный суд признал кемеровчанина виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации», – сообщили в Управлении ФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу.

Кемеровчанина приговорили к 12 годам лишения свободы (первые 3 года он проведет в тюрьме, остальные 9 лет – в колонии строгого режима) и полутора годам ограничения свободы.

Скриншот: УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу