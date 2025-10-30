На начало октября текущего года участниками Программы долгосрочных сбережений (ПДС) стали 134,1 тыс. кузбассовцев. За последний месяц к ней присоединились около 12 тысяч человек.

«Данный показатель свидетельствует о том, что жители Кузбасса стали чаще задумываться о своем будущем на долгосрочную перспективу и выбирают для накопления своего капитала надежную государственную программу», – отметил первый заместитель председателя Правительства — министр финансов Кузбасса Игорь Малахов.

Программа долгосрочных сбережений стартовала в 2024 году. Это сберегательный продукт с государственным участием, который позволит сформировать накопления на долгосрочные приоритетные цели. Заключить договор может любой желающий после достижения 18 лет. С 14 лет также можно вступить в Программу с согласия законного представителя.

Чтобы начать формировать накопления, достаточно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ), который является оператором Программы. Это можно сделать как на сайте организации, так и в офисе. Появилась возможность вступить в Программу долгосрочных сбережений через Госуслуги. На портале представлен список НПФ, с которыми можно заключить договор, подписав его простой электронной подписью.

На сегодняшний день операторами Программы в России выступают 29 негосударственных пенсионных фондов. На портале Госуслуг их количество пока ограничено тремя.

В числе преимуществ Программы долгосрочных сбережений – софинансирование государством до 36 тысяч рублей в год. На поддержку можно претендовать, если сумма взносов за год – не менее 2 тысяч рублей. Период софинансирования составляет 10 лет и зависит от размера среднемесячного дохода гражданина и его личных взносов в Программу. Также при пополнении в течение года счета ПДС на общую сумму до 400 тысяч рублей, участник может получить налоговый вычет от 52 до 88 тысяч рублей в год в зависимости от налоговой ставки на доход гражданина.

Минимальный срок участия в Программе долгосрочных сбережений -15 лет. По истечении этого срока либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин можно обратиться за выплатами. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом можно раньше, если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни или в случае потери кормильца.

Программа разработана Министерством финансов Российской Федерации совместно с Банком России при участии Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). С 2025 года она реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробности о Программе и ее условиях, задать вопросы и рассчитать свой доход можно на портале МоиФинансы.рф. Также можно проконсультироваться в отделениях МФЦ