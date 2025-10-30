В Кузбассе продолжается масштабный кинопросветительский проект

Цель проекта «Кинолетопись России: война, труд, традиции» — сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодежи профессиональных образовательных организаций. С августа 2025 года в проекте выделили два ключевых направления. В рамках первого реализуется серия кинолекториев для студентов и учащихся СПО в Москве и Кузбассе. После показов зрители могут пообщаться с режиссерами, критиками и ветеранами. В рамках второго направления проходит выездной семинар-практикум по кинопедагогике для специалистов Кузбасса. Задача экспертов — научить, как использовать кино в воспитательных целях.

Делегация специалистов от Союза кинематографистов РФ проводит масштабную работу на образовательных площадках Кузбасса. Эксперты посещают города региона: Новокузнецк, Анжеро-Судженск, Гурьевск, а финальные мероприятия пройдут в Кемерове.

Основными площадками стали МПГУ, филиал фонда «Защитники Отечества» в Кузбассе, Кемеровское епархиальное управление, штаб поддержки «Единой России», КРИРПО им. А. М. Тулеева.

В кинолектории участвуют, в том числе, обучающиеся кемеровских профессиональных образовательных организаций, курсанты Центра «Воин», обучающиеся 10-х классов школы Заводского района Новокузнецка, члены ветеранских организаций.

В рамках проекта через документальные фильмы участники знакомятся с героическим прошлым страны, трудовым подвигом народа и традициями России. Молодежь изучает кинокартины «Михаил Зорин. Жизнь продолжается» и «Опасный фарватер», посвященный прорыву морской минной блокады Ленинграда.

Например, студенты Кузнецкого металлургического техникума имени Бардина И.П. уже посмотрели документальный фильм «Михаил Зорин. Жизнь продолжается» режиссера Петра Корягина. Картина рассказывает о связисте первого состава легендарного 330-го стрелкового полка, героически сражавшегося на Невском пятачке в ходе обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В апреле 1942 года во время натиска немецкой группировки герою удалось выжить.

После просмотра участники поделились впечатлениями и ответили на тематические вопросы.

Онлайн к кинолекторию подключились Ольга Нифонтова, кинорежиссер, преподаватель кафедры режиссуры кино и телевидения Института современного искусства, член Союза кинематографистов Российской Федерации, представитель Гильдии (Комиссии) «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» Союза кинематографистов Российской Федерации, Петр Корягин, режиссер фильма «Михаил Зорин. Жизнь продолжается», Андрей Егоров, режиссер фильма «Опасный фарватер».

Очно выступила Татьяна Стародуб, управляющая делами Кузбасской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Новокузнецка.

Проект реализовал Союз кинематографистов РФ. Инициативу поддержали министр образования Кузбасса С.Ю. Балакирева, Министерство культуры РФ, активное участие приняла Гильдия (Комиссия) «Творческая Лаборатория духовно-нравственного и просветительского кино» СК РФ, Гильдия киноведов и кинокритиков СК РФ. Партнерами проекта выступили Министерство образования Кузбасса и МПГУ.