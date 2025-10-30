Официально 30.10.2025
Лучшие бригады СУЭК-Кузбасс награждены на заседании клуба «Проходчик»
Местом проведения заседания клуба стал Многофункциональный центр «Горняк». По традиции к кузбассовцам присоединились коллеги из компании «Ургалуголь» Хабаровского края. Заседание открыл технический директор головного офиса Анатолий Мешков. Он отметил эффективную работу шахт им. А.Д. Рубана и им. С.М. Кирова, производство которых продолжает расти. Кроме того, коллектив шахты имени 7 Ноября Новая досрочно выполнил годовой план, что является важным достижением и положительно сказывается на общих производственных показателях. Чтобы повысить эффективность работы проходческих бригад по доставке людей и грузов, в Компании планируется внедрение модульного пневмоколесного транспорта различных модификаций. По традиции на заседании были подведены итоги работы бригад за прошедшее «от клуба до клуба» полугодие. Победителями производственного соревнования по работе на проходческих комбайнах фронтального действия стали коллективы Александра Беркуты шахты имени А.Д. Рубана, а также Сергея Безуглова и Александра Келя шахты имени С.М. Кирова. По результатам работы на проходческих комбайнах избирательного действия первое место у бригады Константина Воронцова шахты «Северная» АО «Ургалуголь». Серебряным и бронзовым призерами стали бригады Ивана Пономарева и Евгения Майтакова шахты имени 7 Ноября Новая. В завершение встречи состоялась церемония подписания договоров по взятию бригадами повышенных обязательств на следующее полугодие. Также на «Проходчике» в почётные члены клуба приняли заслуженных ветеранов шахты имени С.М. Кирова – «хозяйки» заседания, отмечающей в этом году свое 90-летие. В ответном слове ветераны сердечного поблагодарили коллег за внимание к прежним поколениям проходчиков и пожелали новых трудовых свершений. Право принять следующее юбилейное заседание передано коллективу шахты имени В.Д. Ялевского. Реклама. АО «СУЭК-Кузбасс» ИНН 4212024138. erid:2VtzqxgNfwm