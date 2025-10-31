«УниРОСС» предназначен для всесезонного содержания дорог: летом – беспылевая уборка, зимой – очистка снега, наледи и нанесение противогололедных материалов. Техника работает по принципу конструктора: за 30 минут можно установить новый комплект навесного оборудования и полностью изменить функционал. Высокая маневренность и возможность движения «крабом» помогает очищать даже самые трудные участки проезжей части и тротуаров», – сказал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Подметально-уборочную машину «УниРосс» создали в рамках импортозамещения. В разработке новой техники, помимо кузбасских инженеров, участвовали специалисты из Набережных Челнов и Белоруссии. Собрали машину на предприятии в Кемерове, которое готово в первый год выпустить до 200 единиц, далее – до 500 машин.Глава региона сам проехал на новой машине по площади Советов. Губернатор отметил, что «УниРосс» испытают в деле сначала в Кемерове. Если техника себя хорошо покажет, эти машины закупят для других территорий Кузбасса и будут поставлять в другие регионы.Фото: Илья Середюк/Telegram Видео: Сергей Исмагамбетов