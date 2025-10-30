Представители Кузбасса приняли участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России»

В Ленинградской области прошли региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России». В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований со всей страны. Кузбасс представили глава Крапивинского округа Татьяна Климина и глава Чебулинского округа Наталья Воронина.

Участники обсудили тему «Социальная политика будущего: решения, которые меняют муниципалитеты», в частности актуальные вопросы развития местного самоуправления, включая поддержку семей, народосбережение, цифровизацию социальных услуг и интеграцию ветеранов специальной военной операции в муниципальную службу.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Роман Балашов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, а также сопредседатели Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева и Галина Данильченко.

«Президент нашей страны Владимир Путин, давая поручение об организации форума, закладывал в это самый главный смысл: представители муниципальной власти находятся ближе всего к людям. От того, как оперативно решаются вопросы на местах, зависит качество жизни», — подчеркнул Евгений Грачев.

Итоги региональных дней лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России», который состоится в апреле 2026 года по поручению президента РФ.